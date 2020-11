Come facciamo a sapere quello che c'è nelle profondità della Terra?

L'essere umano ha senza alcun dubbio condotto dei grandi progressi per quanto riguarda la conoscenza di tutto quello che ci circonda, compreso l'Universo. Tuttavia, nonostante le nostre creazioni siano uscite perfino dal Sistema Solare, alcuni aspetti legati al nostro pianeta sembrano essere ancora un mistero.

Oltre a non conoscere la maggior parte dei fondali marini, non conosciamo neanche quello che si trova all'interno della Terra. Il motivo? Un calore e una pressione insondabili che mantengono le profondità del nostro pianeta incredibilmente fuori portata. Come facciamo, quindi, a sapere cosa si trova al suo interno? Grazie ai terremoti.

Quando le placche tettoniche che compongono la crosta terrestre si muovono l'una accanto all'altra, possono dirci molte cose dal luogo in cui provengono. I terremoti inviano vibrazioni al suolo in tutto il nostro pianeta e viaggiano in tutto il mondo in modi diversi. I sismometri registrano queste vibrazioni, che possono offrire un assaggio di ciò che si trova sotto.

Come ben sappiamo il nostro pianeta ha diversi strati, alcuni dei quali sono più facili da attraversare per le onde sismiche rispetto ad altri. "Il materiale che abbiamo a disposizione nel sistema solare da cui potremmo creare un pianeta, dovrebbe essere lo stesso tipo di materiale che si trova nel Sole", spiega Andrew Campbell, un fisico minerale presso l'Università di Chicago. "Questo perché le reazioni chimiche all'interno delle stelle producono gli elementi che compongono pianeti come la Terra".

Questi indizi possono darci un'idea della composizione del pianeta, così come le rocce vulcaniche che contengono pezzi del mantello terrestre. Gli esperti, inoltre, hanno anche diversi modi per simulare quello che avviene all'interno del nostro corpo celeste preferito. In questo modo, possono capire le reazioni che avvengono in questo, profondo e misterioso, luogo.