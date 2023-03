Come sapere se un'immagine è generata da IA? Alcune possibili soluzioni

Deepfake a parte, il caso più dibattuto dell'ultimo periodo in materia di Intelligenza Artificiale riguarda senza ombra di dubbio i sistemi di generazione di immagini a partire da input testuali di qualunque tipo, come DALL-E o MidJourney.

Questi sistemi, dapprima rudimentali, nel corso di una manciata di mesi sono diventati sempre più efficaci nel trasporre in pixel i comandi degli utenti, affinando sempre di più la loro capacità sulla base di un apprendimento graduale e intensivo. Tuttavia, a questo punto si è andato a creare un grosso problema: se sistemi come l'aggiornamento a Midjourney 5.0 sono così incredibili e fotorealistici, come faremo a distinguere l'arte "generativa" da foto e arte "reali"?

Purtroppo, allo stato attuale non esistono mezzi in grado di garantirci la certezza che si tratti di un risultato generato o prodotto manualmente, ma potremo comunque ridurre o aumentare i nostri sospetti con alcuni strumenti. Il primo consiste nell'utilizzo di un GAN Detector: ce ne sono di diversi, tra cui Mayachitra (che offre anche una versione di prova) e Hive, ma tutti possono contribuire a ridurre il dubbio ma non a dissiparlo del tutto, indicando con "probabilmente generato" o meno.

Un metodo più "analogico" consiste nell'individuare errori comuni compiuti dalle IA. Uno fra tutti: le mani.

I più appassionati dell'argomento sapranno quanto le mani create tramite IA siano abbastanza grottesche se non addirittura deformi, talvolta provviste di più dita e altre con semplici linee a indicarne la presenza senza una reale distinzione. Tuttavia, anche qui le cose stanno cambiando e gli ultimi aggiornamenti dei principali tool sul mercato stanno mostrando di poter risolvere la questione.

Ci sono altri dettagli, soprattutto nella riproduzione fotorealistica di esseri umani, che possono aiutarci a comprendere se si tratta di un prodotto generato. Tra questi anche i denti possono riservare sorprese, proprio come le mani ma in misura minore.

A ogni modo, la soluzione potrebbe sempre essere sotto il nostro naso: se il focus dell'immagine generata viene eseguito nella maniera più realistica possibile, potrebbe non valere lo stesso per ciò che la circonda, tra cui sfondo, oggetti e soggetti circostanti. Insomma, mentre in America si inizia a parlare della possibilità di applicare il copyright alle immagini generate da IA, la caccia al tesoro è partita: arriveremo a un punto di totale indistinguibilità?