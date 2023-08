Come sapere se ci sono informazioni personali su Google? Ci sono novità

Dopo aver visto come rimuovere le info personali da Google torniamo a parlare del delicato argomento privacy per alcune interessanti novità che arrivano direttamente dalla compagnia di Mountain View.

Google, infatti, sta lavorando duramente per rendere più efficace la tutela delle proprie informazioni personali, evitando di farle finire online e semplificando la loro rimozione.

In particolare, tra le nuove funzionalità del motore di ricerca di BigG c'è un utile strumento che può avvisarci nel momento in cui identifica le nostre informazioni personali sul web. Parliamo di dati come indirizzo fisico, numero di telefono e recapito mail, ma anche tanto altro, consentendoci di verificarne l'esattezza e scegliere se eliminarle o meno.

Tutto questo sarà possibile attraverso la pagina Google "Risultati che ti riguardano" (qui il link diretto), un vero e proprio centro di controllo della propria presenza online. Per attivare l'analisi, entrate nella pagina e cliccate "Scopri Come". Partirà un breve tutorial sullo strumento, proseguite e completatelo con il bottone "Vai alla ricerca".

Una volta spostati sulla ricerca, potremo cercare nome e cognome ed eventualmente restringere il campo con altri dettagli come il numero di telefono o la città di residenza. Se Google individuerà dei risultati personali sul web, lo segnalerà e consentirà di interagire con questi elementi per rivederli ed eventualmente approvarli o rimuoverli definitivamente.