Come faccio a sapere se sono iscritto al registro delle opposizioni?

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, è ai nastri di partenza il nuovo Registro delle Opposizioni che permetterà agli utenti - in teoria - di bloccare il telemarketing telefonico anche su smartphone. Attualmente, invece, il Registro consente di iscrivere solo i numeri di rete fissa. Ma come fare per capire se si è iscritti?

Sfortunatamente, non è presente un tool ad hoc che permette di inserire il proprio numero di telefono per ricevere risposta. Tuttavia, c'è un espediente che potete utilizzare per capire se il vostro numero di rete fissa è già iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il nostro consiglio è di collegarvi alla pagina d'iscrizione al Registro delle Opposizioni e compilare il campo in tutte le sue forme, inserendo tutti i dettagli sull'intestatario della linea che si intende iscrivere. A questo punto non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante di conferma ed il gioco è fatto.

Se il sistema integrato vi darà risposta affermativa, allora significa che non eravate iscritti ed ora fate parte del registro. In caso di errore vedrete un riquadro rosso con al suo interno il seguente messaggio. "Gentile Abbonato, non è possibile procedere con l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni del numero di telefono xxxxx e/o l'eventuale indirizzo associato per non ricevere pubblicità telefonica, perché il numero risulta già iscritto per non ricevere pubblicità telefonica. Per proseguire ti invitiamo a modificare l'opposizione selezionata".