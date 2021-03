Come faccio a sapere se ho già pagato il canone Rai?

Da qualche anno il canone Rai si paga direttamente tramite le bollette dell'energia elettrica, ma come si fa a sapere se l'avete già pagato? La procedura è più ovvia e semplice di quanto potreste immaginare, vediamo come.

La verifica può essere effettuata per varie ragioni: ad esempio potrebbe arrivarvi a casa un avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'organo presposto alla riscossione della tassa. Dal momento che potrebbero verificarsi errori o perdite di dati, prima di procedere con il pagamento degli arretrati la cosa più semplice da fare è effettuare la verifica.

Se non avete a disposizione le bollette passate, il metodo più semplice è inviare una lettera al proprio fornitore di energia elettrica chiedendo delucidazioni sul canone Rai e le relative fatture, per vedere se effettivamente era addebitata la tassa sul possesso del televisore o meno.

In alcuni casi potrebbe verificarsi che la suddetta azienda fornitrice di energia elettrica non ha registrato il pagamento del canone Rai: se avete le ricevute che attestano la presenza nella bolletta del canone, potete chiamare il call center Rai al 800.938.362 e parlare con un operatore per capire come presentare la segnalazione.

Se avete appena ricevuto la bolletta dell'energia elettrica e volete capire se vi è stato addebitato il canone Rai, potete sfogliare il foglio con i dettagli e troverete "+18 Euro" con la relativa indicazione.

Se non volete pagare il canone Rai in bolletta, potete sempre seguire la nostra guida che vi spiega come fare. Per tutti i dettagli su come pagare il canone Rai nel 2021, vi rimandiamo alla notizia dedicata.