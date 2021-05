Come sapere se il PC regge Windows 10? I requisiti del sistema operativo

Dopo avere visto come verificare gli aggiornamenti di Windows 10 sul nostro PC, ora parliamo di un altro dubbio che potrebbe attanagliare alcuni lettori: su quali PC può funzionare Windows 10? Come ogni software, infatti, anche il sistema operativo di casa Microsoft ha dei requisiti minimi per funzionare, ma quali sono?

Sin dal lancio nel 2015, molti utenti si saranno fatti questa domanda per sapere se fosse possibile aggiornare il proprio computer da Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 all’ultima versione dell’OS sviluppato a Redmond. Sebbene ormai sia difficile, infatti, certi computer – fissi o portatili che siano – hanno al loro interno componenti che non possono supportare Windows 10. Qual è, dunque, il limite sotto cui stare?

La risposta breve potrebbe essere la seguente: se nel PC funziona bene Windows 7 o Windows 8/8.1, allora è possibile compiere il passaggio a Windows 10 senza problemi. Per chi però esegue versioni più datate come il famosissimo Windows XP o il “maledetto” Windows Vista, può essere necessario controllare nel dettaglio la compatibilità.

A questo punto le strade sono due. Un utente più appassionato e informato nell’ambito tecnologia potrebbe semplicemente osservare i requisiti minimi hardware e software ufficiali per la versione a 32 bit:

Processore o SoC da almeno 1 GHz di velocità di clock

RAM per almeno 1 gigabyte per sistemi a 32 bit o 2 GB per sistemi a 64 bit

Disco rigido da almeno 16 GB per sistemi a 32 bit o 32 GB per sistemi a 64 bit;

Scheda video compatibile con DirectX 9 o superiore, con driver WDDM 1.0;

Risoluzione minima dello schermo pari a 800x600 pixel

Per la versione a 64 bit di Windows 10, invece, è necessario che il PC supporto anche altre tecnologie. Di conseguenza, essendo la situazione sempre più complicata potrebbe essere preferibile seguire il secondo metodo: utilizzare lo strumento di controllo compatibilità per Windows 10. Il funzionamento è semplice: dopo averlo scaricato sul PC tramite la pagina apposita, basterà eseguirlo, accettare le condizioni di utilizzo e seguire i passaggi indicati dal programma.

Se le specifiche del PC soddisferanno i requisiti dell’aggiornamento all’ultima versione di Windows, il software d’assistenza lo farà sapere e avvierà automaticamente il download del sistema operativo. Da qui in poi sarà sufficiente proseguire con l’installazione dell’update. In tal caso, però, il nostro suggerimento è quello di arrestare il download ed eseguire un backup dei dati più importanti su hard disk esterno o piattaforme cloud, giusto per accertarsi di non perdere nulla nel processo.

Ma a proposito di Windows 10 e di aggiornamenti, l’ultima patch KB5003214 ha diversi problemi con la barra delle applicazioni.