Come sapere se una persona è online su Gmail? C'è l'opzione

Dopo aver visto come creare un template su Gmail, torniamo a parlarvi del popolare servizio di posta elettronica di BigG per scoprire un'altra utile funzione: ecco come fare a vedere lo stato, online o offline, di un utente.

Fondendo l'utilità della posta elettronica con quella di un vero e proprio servizio di messaggistica, Gmail offre la possibilità di impostare il proprio stato per mostrarlo ai nostri amici, colleghi e parenti. Per farlo, andate sul sito web del servizio e aguzzate la vista. Accanto alla barra di ricerca "Cerca nella posta", sulla destra, infatti, è presente un tasto con i bordi tondeggianti che dovrebbe recitare "Online" oppure "Assente". Per cambiarlo, non dovrete fare altro che cliccarci sopra e scegliere tra le varie opzioni, ma potrete anche aggiungere uno stato personalizzato attraverso il comando "Aggiungi uno stato", presente nel medesimo menu a tendina che si aprirà al vostro clic.

Su smartphone, aprite l'app di Gmail e premete le tre linee parallele nell'angolo in alto a sinistra. Si espanderà il menu laterale e troverete lo stato in cima alla lista. Se non appare, scendete fino a "Impostazioni", cliccate sull'indirizzo email e, nel successivo menu, scegliete e attivate la voce "Chat".

Per scoprire lo stato altrui, dovrete andare nella sezione relativa alle "Chat", con icona a forma di nuvoletta. Da qui, vedrete la lista delle vostre conversazioni e il "cerchietto" in piccolo accanto all'icona dei vostri amici.

