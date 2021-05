Come faccio a sapere se posso pagare a rate su Amazon? Ecco i requisiti!

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche settimana fa, Amazon ha introdotto il pagamento a ratein 5 o 12 mensilità a tasso zero e spese extra zero. Il colosso di Seattle permette di spalmare il prezzo di vari prodotti, ma come si fa a capire se tale sistema è disponibile?

Il funzionamento è molto semplice: gli utenti possono verificare facilmente se è disponibile il pagamento a rate di Amazon sulla colonna destra nella scheda prodotto, dove è presente l’indicazione “paga in 5 rate Amazon” o “paga in 12 rate Amazon” da, con il relativo importo.

Non è chiaro quali criteri stia applicando Amazon per proporre questo sistema: abbiamo provato a fare vari test e lo stesso prodotto da due account Amazon Prime diversi non è sempre risultato eleggibile per il pagamento a rate.

Nei termini e condizioni per il pagamento a rate Amazon, il colosso degli e-commerce indica che questo metodo si applica solo ai prodotti nuovi e quelli Amazon nuovi e ricondizionati, venduti e spediti da Amazon.it.

Tra i requisiti richiesti figurano:

Residenza in Italia;

Account Amazon trovo da almeno un anno;

Carta di credito o debito valida associata (non pre-pagata con scadenzano prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata;

Buona cronologia di pagamenti

Specificando che “questo metodo di pagamento potrebbe non essere disponibile per tutti i clienti e potrebbe non essere disponibile per tutti i prodotti idonei”, Amazon evidenzia che l’idoneità si basa su informazioni aggiuntive all’account Amazon, che a loro volta potrebbero essere soggette a variazioni.