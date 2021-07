Come faccio a sapere quando scade l'abbonamento a DAZN?

Dopo avervi spiegato fino a quando saranno disponibili le offerte DAZN, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto relativo alla gestione dell'account: come scoprire quando avverrà il prossimo addebito e come capire quando scade.

L'interfaccia grafica di DAZN è molto semplice ed immediata, e questo si ripercuote anche sulla gestione dell'abbonamento. Se avete effettuato la sottoscrizione a DAZN e volete controllare la scadenza del vostro abbonamento, basterà collegarvi al sito web della piattaforma e quindi, in alto a destra, cliccare su "Menu".

A questo punto dal menù a tendina dovrete cliccare su "Il mio account". DAZN mostrerà tutte le informazioni sul piano di abbonamento, incluso lo stato dell'account, il tipo di sottoscrizione attiva, ed il "prossimo pagamento".

Questo indica la data in cui il sistema di fatturazione provvederà ad effettuare l'addebito dei 9,99 Euro. Sotto "metodo di pagamento" sarà anche possibile modificare la carta associata al profilo, mentre cliccando su "disdici abbonamento" che permette di godere della visione fino al giorno precedente al rinnovo. Nelle note, DAZN osserva che "se non lo disdici, il tuo abbonamento verrà automaticamente rinnovato ogni mese. Potrai disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Eventuali modifiche fatte al tuo abbonamento potranno impiegare fino a due ore prima di apparire".