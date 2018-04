Come sapere se Facebook ha condiviso i propri dati con Cambridge Analytica

Oltre agli alert che Facebook sta inviando da lunedì scorso agli utenti, il social network di Mark Zuckerberg ha anche predisposto un tool che permette di controllare se le proprie informazioni sono state condivise con Cambridge Analytica.

Nell'apposita pagina raggiungibile attraverso questo indirizzo, Facebook riferisce che "di recente, abbiamo fornito informazioni su un possibile uso improprio dei tuoi dati su Facebook da parte di app e siti web. Abbiamo anche condiviso le misure che stiamo prendendo per evitare il verificarsi di eventi del genere in futuro".

Nella fattispecie, il tool si riferisce ai login effettuati con l'applicazione di Cambridge Analytica, "This is Your Digital Life".

Il tool ci restituisce che "in base ai dati a nostra disposizione, né tu né o tuoi amici avete effettuato l'accesso a "This Is Your Digital Life". Di conseguenza, non ci risulta che le tue informazioni di Facebook siano state condivise con Cambridge Analytica tramite "This Is Your Digital Life".

Fateci sapere, come sempre attraverso i commenti, se i test effettuati sul vostro account vi restituiscono lo stesso risultato o no.

L'aspetto interessante però è senza dubbio rappresentato dal fatto che lo strumento controlla non solo i propri dati, ma anche quelli degli amici, effettuando un controllo incrociato degli accessi all'app.