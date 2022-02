Come faccio a sapere se ho lo SPID? Ecco il trucco più semplice

Da qualche mese, praticamente tutti i cittadini italiani sono dotati di credenziali SPID. L'Identità Digitale è diventata sempre più importante, complice anche l'obbligo di SPID per la Pubblica Amministrazione, che non consente di accedere ai servizi online senza tali credenziali. Ma come fare a sapere se già in passato si è aperto uno SPID?

Può infatti capitare di avere un lapsus e di non sapere se si è realmente in possesso di uno SPID. L'unico modo per scoprirlo è rappresentato dal sistema di recupero credenziali: se infatti inserite la vostra mail nelle pagine di recupero delle credenziali e vi arriva il messaggio di conferma, evidentemente in passato avete effettuato la registrazione allo SPID ed ora potete riottenerne l'accesso. In caso contrario, invece, no.

La procedura però è piuttosto lunga e l'unico "trucco" per scoprirlo è di effettuare la richiesta di recupero credenziali presso tutti i servizi accreditati da parte del Governo Italiano. I link di accesso sono disponibili direttamente attraverso la pagina dedicata: se proprio non ricordate se l'avete attivato, non vi resta altro da fare che provare tutti i link e nel caso in cui dovessero dare tutti esito negativo (ovvero se non vi arriva il messaggio per ripristinare la password), potete procedere con la richiesta.