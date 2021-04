Come sapere se la Tessera Sanitaria è attiva? La verifica si fa via internet

Continuiamo a parlare della Tessera Sanitaria, il documento della Repubblica Italiana che soprattutto in questo periodo ha assunto un'importanza ancora maggiore dal momento che viene utilizzata anche per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Quest'oggi vediamo come sapere se è attiva o no.

Partiamo col dire che la verifica è possibile effettuarla via internet attraverso il sito web dedicato, dov'è presente il servizio "Verifica dello stato della TS-CNS", che richiede l'inserimento del proprio codice fiscale per capire se la tessera è attiva o no.

Nel caso in cui non risulti il rilascio di alcuna Tessera Sanitaria, si vedrà comparire il messaggio "non sono presenti Tessere Sanitarie": in tal caso si dovrà seguire la procedura per la richiesta della Tessera Sanitaria rivolgendosi presso l'ASL di competenza.

In caso di richiesta di duplicato della Tessera Sanitaria, invece, lo status sarà "in corso di emissione". Qualora il messaggio dovesse essere questo, si riceverà il documento entro pochi giorni direttamente a casa, tramite Posta. Dopo "in corso di emissione" infatti comparirà il messaggio "spedita", ma non sarà possibile tracciare il pacco.

Se dopo 10 giorni ancora non è arrivata a casa, è consigliabile rivolgersi all'Agenzia delle Entrate più vicina per verificare la corretta registrazione della propria residenza. L'Ufficio potrebbe anche decidere di emetterne una nuova.

Una volta ricevuta, la Tessera Sanitaria sarà automaticamente attiva fino alla data di scadenza riportata sul retro.