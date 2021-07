Come sapere se la Tessera Sanitaria è stata spedita?

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come sapere quando scade la Tessera Sanitaria ed oggi torniamo a parlare del documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che permette di accedere alle prestazioni sanitarie. Ma come si fa per vedere se è stata spedita?

Ancora una volta, centrale in questo caso è il sistema della ragioneria dello stato, accessibile attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Una volta che vi siete collegati al sito web, non dovrete fare altro che cliccare in alto a destra su "Area Riservata" e quindi su "Cittadini".

A login effettuato tramite SPID, CIE o credenziali Fisconline, vi si aprirà un hub contenente tutte le vostre informazioni personali: qui dovrete cliccare sul link "Stampa Tessera Sanitaria" che vi rimanderà alla pagina che permette di stampare la tessera sanitaria da casa. Nella tabella infatti visualizzerete il numero di tessera sanitaria, la data di scadenza e lo stato.

Se il sistema ha provveduto ad effettuare la spedizione, sotto "Stato" vedrete "Ts/CNS - Spedita". Precisiamo comunque che se siete in attesa della Tessera per prenotare il vaccino, potete utilizzare il "Numero tessera" sul sistema delle regioni per effettuare la prenotazione, dal momento che quel numero è esattamente lo stesso che sarà indicato sulla versione originale che riceverete a casa.