Come sapere che tipo di RAM è installata sul PC? Non è molto difficile

Molti utenti si saranno meravigliati scoprendo come era Windows 1.0: i passi in avanti compiuti da Microsoft nella storia del suo Sistema Operativo sono stati, infatti, giganteschi. Tra funzioni sempre più all'avanguardia, tuttavia, molte delle più semplici esistono già da tempo.

Una di queste riguarda la possibilità di sapere per filo e per segno che tipo di memorie RAM è installato sul nostro PC. In effetti, non è molto complicato andare a scoprire le principali generalità delle nostre memorie, semplicemente accedendo allo strumento polifunzionale Gestione Attività (o Task Manager).

Per accedervi, è possibile utilizzare la sempreverde combinazione di tasti CTRL + ALT + Canc oppure, su Windows 11, tramite un clic con il tasto destro del mouse sulla bandierina di Windows. Una volta aperto, espandere la finestra selezionando in basso "Più Dettagli" e, successivamente, posizionarsi sulla tab "Prestazioni".

In questa sezione avremo modo di sapere tantissime informazioni utili sul nostro PC, dal tipo di processore al suo stato di attività, passando per lo spazio libero sull'Hard Disk. Tra le opzioni laterali, troviamo anche la scheda "Memoria", dove potremo apprendere qualcosa in più anche sulla RAM.

Tra le informazioni disponibili, troviamo innanzitutto il totale di memoria a disposizione, accompagnato dalla percentuale utilizzata dal sistema e dai processi in esecuzione. Inoltre, sarà possibile sapere quanti banchi sono presenti (chiamati Slot) e la velocità espressa in MHz.

Per sapere il tipo di memoria utilizzato, in linea di massima è opportuno orientarsi sulla base delle velocità in questo modo:

Tra 4800 MHz e 8400 MHz: DDR5

Tra 2133 MHz e 3200 MHz: DDR4

Tra 1066 MHz e 1866 MHz: DDR3

Inferiore agli 800 MHz: DDR2

Occorre ricordare, tuttavia, che è molto difficile trovarsi di fronte a macchine con Windows 10 o 11 dotate ancora di memorie DDR2. Inoltre, per avere l'assoluta certezza sul tipo di memoria in uso e ottenere un monitoraggio più esaustivo, suggeriamo di valutare alternative come OpenHardwareMonitor oppure HWInfo.

Per saperne di più sulle memorie, inoltre, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida alle differenze tra DDR4 e DDR3.