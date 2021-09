Come sapere se la TV è compatibile con DVB T2 e l'MPEG-4?

Si avvicina la prima scadenza dello switch off al DVB-T2, con il passaggio di alcuni canali Rai allo standard MPEG-4. Come fare quindi per sapere se la propria TV è compatibile? La procedura è davvero molto semplice e richiede pochi passaggi.

Come sapere se la TV è compatibile con il digitale terrestre DVB T2?

In generale, tutti i televisori acquistati dopo il 1 Gennaio 2017 sono compatibili con il nuovo standard e dispongono già di un sintonizzatore incorporato in grado di supportare i nuovi sistemi di trasmissione.

Se siete comunque dubbiosi, potete effettuare il test sintonizzandovi sui canali cartello predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e presenti agli LCN 100 e 200 su digitale terrestre. Se visualizzata la schermata "Test HEVC Main 10", il vostro TV è compatibile con l'HD ed 4K e con i nuovi standard DVB-T HEVC Main 10.

Se anche dopo la risintonizzazione non riuscite ad agganciare i canali, il vostro televisore non è compatibile e dovrete acquistarne uno nuovo o un decoder DVB-T2 tra quelli compatibili. Nonostante il rinvio dello switch off al DVB-T2, infatti, il MISE ha messo a disposizione il nuovo bonus TV da 100 Euro senza limiti di ISEE.

Come sapere se la TV è compatibile con lo standard MPEG-4?

Dal momento che ieri la Rai ha annunciato lo switch off all'MPEG-4 di alcuni canali, in molti si stanno chiedendo se a partire dal prossimo Ottobre riusciranno a seguire i network in questione.

Ebbene, per verificare se il TV è compatibile con lo standard MPEG-4, basta collegarsi a qualsiasi canale in alta definizione (Rai 1 HD, Canale 5 HD): se riuscite a visualizzarlo, il TV è compatibile. In alternativa, vale lo stesso discorso fatto poco sopra.