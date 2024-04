Come faccio a sapere se nella mia zona c'è la fibra? Le nuove mappe per FTTH ed FWA

Arriva un altro strumento per verificare la copertura della propria zona con la fibra ottica FTTH ed FWA. A lanciarlo è stata Infratel, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibili tale tipo di informazioni.

Le mappe si chiamano WebGis e sono disponibili attraverso questo indirizzo. Collegandosi, è possibile cercare il proprio comune attraverso l’apposito tool, che permette di scegliere tra FTTH ed FWA. I risultati mostrati permettono non sono di accedere ai dati presenti nell’archivio, ma anche di visualizzare in maniera interattiva e con un elevatissimo dati di precisione le infrastruttura con lo storico delle attività di Infratel Italia, sia per quanto riguarda la rete in concessione ad Open Fiber che quella realizzata e gestita direttamente da Infratel.

WebGis infatti consente di accedere alla rete e, come spiega Infratel in un comunicato stampa, rappresenta “una interazione che permette una conoscenza e una fruibilità dei dati ancora più approfondita, nel segno della trasparenza e del servizio che Infratel Italia garantisce a cittadini e amministrazioni pubbliche”.

Tramite questo sistema, i cittadini hanno la possibilità di sapere in maniera semplice, precisa e puntuale se la propria abitazione è coperta dalla rete Bul, con tanto di dettagli sull’armadio ed il tombino più vicino e tutte le informazioni necessarie.

