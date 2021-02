Come sbloccare e bloccare i contenuti di Star su Disney+?

Debutta oggi su Disney+ anche in Italia la piattaforma Star, che porta un’ampia gamma di contenuti per i maggiorenni e va ad ampliare ulteriormente la platea di serie tv e film a disposizione degli utenti. Disney ha integrato anche un nuovo sistema di protezione per gli utenti.

Per attivare i contenuti di Star su Disney+, non dovrete fare altro che effettuare l’accesso: la prima volta infatti vi sarà chiesto di impostare le restrizioni per ogni profilo collegato al vostro account. Va da se che, se attivate il toggle dei 18 anni, tutti i nuovi contenuti saranno sbloccati e visibili, altrimenti no.

Disney però ha anche ampliato le impostazioni per ogni profilo, che permettono di di modificare le opzioni di volta in volta.

Per fare questo vi basterà, tramite il menù accessibile in alto a destra, spostarvi nel tab “modifica profili” e quindi cliccare sulla matita presente alla destra della foto profilo.

A questo punto vi troverete di fronte varie opzioni, ma quelle che vanno ad influire sui contenuti sono presenti nella tabella “Parental Control”: attivando il profilo bambini l’UI si adatterà per mostrare solo i programmi per i bambini, e darà la possibilità anche di abilitare l’uscita protetta per rendere l’uscita dal profilo bambini più complicata attraverso una domanda di sicurezza

L’opzione classificazione, invece, permette di restringere ulteriormente la platea di contenuti ed include una serie di fasce d’età che vanno dai 0 ai 18 anni, passando per 16, 14, 12, 9 e 6.

Per ogni profilo è anche possibile impostare un PIN da quattro cifre per limitare l’accesso.