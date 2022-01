Come sbloccare iPhone con Face ID con mascherina? C'è una novità in iOS 15.4!

La situazione pandemica si sta protraendo ormai da lungo tempo, ma finora non era ancora possibile sbloccare l'iPhone tramite Face ID indossando una mascherina (se non passando per Apple Watch, ma ci siamo capiti). Ebbene, a quanto pare Apple ha deciso di "risolvere" la situazione una volta per tutte.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la Beta di iOS 15.4, rilasciata nella serata italiana del 27 gennaio 2022 (ovvero a un giorno di distanza dall'uscita per tutti di iOS 15.3), porta con sé una funzionalità che permette di sbloccare l'iPhone tramite Face ID mentre si indossa la mascherina senza passare per lo smartwatch Apple Watch.

Ribadendo che questa possibilità è per ora disponibile solamente per gli utenti Beta, vi spieghiamo subito come funziona il nuovo sistema. Tutto si focalizza sui "tratti univoci attorno agli occhi": Apple afferma di essere riuscita a mettere in piedi un metodo di autenticazione preciso in grado di sfruttare semplicemente queste "informazioni" per riconoscere l'utente. Ovviamente questo richiede prima che il possessore dell'iPhone effettui una scansione del volto. Inoltre, non manca la possibilità di aggiungere una scansione con occhiali, utile per coloro che sono soliti usare in contemporanea mascherina e occhiali (non da sole chiaramente).

In ogni caso, l'utente può decidere se attivare questa funzionalità o meno e Apple afferma che il Face ID è più sicuro se effettuato a "volto scoperto". Insomma, finalmente si sta andando oltre all'uso obbligatorio di un Apple Watch per usare il Face ID mentre si indossa la mascherina. Quando arriverà questa funzionalità per tutti? Staremo a vedere.