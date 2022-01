Come sbloccare PosteID SPID bloccato di Poste Italiane?

Dopo aver spiegato come fare lo SPID da casa senza andare in Posta, affrontiamo un tema sempre attuale: lo sblocco del Codice PosteID che è legato allo SPID in quanto consente di accedere all'applicazione dedicata per smartphone iOS ed Android.

Partiamo con un presupposto: il codice PosteID viene bloccato dal sistema di sicurezza di Poste quando vengono registrati troppi tentativi di accesso con dati errati. In questo modo Poste provvede a bloccarlo per permettere all'utente di ottenere una nuova password.

Il primo sistema è rappresentato proprio dall'app PosteID, dove è presente sulla pagina d'accesso il tasto "non ricordo il codice PosteID": in questo modo verrà avviata la procedura di sblocco.

Alternativamente, potete contattare il numero verde 800 00 33 22 di Poste Italiane per parlare telefonicamente con un operatore che provvederà ad effettuare lo sblocco. Attenzione però: questa procedura richiede i vostri documenti in quanto l'operatore telefonico per ovvie ragioni dovrà accertarsi che al telefono ci sia il vero proprietario dello SPID ed evitare furti di identità. Dopo le verifiche di protocollo, vi verrà inviato un SMS contenente tutte le istruzioni.

E' possibile sbloccarlo anche presso uno degli uffici postali sparsi sul territorio italiano, dove i funzionari sapranno sicuramente aiutarvi ed indirizzarvi alla migliore soluzione.