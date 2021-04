Come scansionare documenti da iPhone ed iPad ed esportarli in PDF gratis

Sull'App Store sono presenti tantissime applicazioni che permettono di trasformare il proprio iPhone o iPad in uno scannar, ma non tutti sapranno che iOS include già uno strumento completamente gratuito che consente di scannerizzare i documenti, firmarli, ed esportarli in PDF.

Il tutto è possibile attraverso l'applicazione "Note", che è preinstallata sui dispositivi.

Per iniziare la scannerizzazione di un documento non dovrete fare altro che seguire il seguente procedimento:

Aprite l'app Note Create una nuova Nota In basso cliccate sul pulsante con la Fotocamera e quindi fate tap su "Scansiona Documenti"

A questo punto, se attivate la modalità "automatica" facendo tap in alto a destra della schermata, basterà semplicemente inquadrare il foglio di carta ed attendere che il sistema lo acquisisca, dopo di che potete passare a quello successivo e così via. Se invece selezionate la modalità "manuale", invece, dovrete cliccare sul pulsante centrale ed una volta scattata la foto restringere i margini per inquadrare solo il foglio.

Dopo aver completato la scansione, sarà necessario cliccare su "salva" e vi ritroverete tra il file.

Se intendete firmare il documento, basterà riaprirlo, cliccare su "modifica", quindi su "Aggiungi" e poi sul pulsante "Firma". In questo modo sarà possibile aggiungere una firma salvata o crearne una da zero.

Questo sistema renderà i documenti praticamente uguali a quelli scansionati con uno scanner: i bianchi saranno più chiari ed il contrasto sarà maggiore rispetto a quello delle foto classiche.

Per esportare le scansioni in PDF basta fare un tap prolungato sulla nota e scegliere la modalità di condivisione a voi più congeniale.