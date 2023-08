Come scansionare un documento con la fotocamera? È semplice su iPhone

Forse non tutti sanno che l’iPhone può trasformarsi anche in un potente scanner grazie all’applicazione Note, che consente di effettuare scansioni in maniera semplice ed immediata.

Scansionare un documento con le Note di iPhone è molto semplice: ciò che bisogna fare è semplicemente aprire l’applicazione, quindi fare tap sul pulsante per crearne una nuova e da qui tramite l’icona della fotocamera, scegliere “Scansiona documenti”. Il processo è molto semplice e non dovrete fare altro che inquadrare il foglio ed il gioco è fatto. Una volta terminato il processo di scansione, potrete modificare il file per tagliare le parti del foglio desiderato, ma anche scriverci su.

L’applicazione Note consente anche di esportare le scansioni in formato PDF per inviarle via mail ad amici o ai colleghi di lavoro. Si tratta senza dubbio di una funzione molto utile, che sarà potenziata ulteriormente con le novità in arrivo con iOS 17: tra i focus principali del nuovo sistema operativo infatti troviamo anche una nuova applicazione Note che rispetto alle precedenti release è più potente.