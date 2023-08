Come scansionare un documento con la webcam? Si può fare su Windows 11

Ora che vi abbiamo spiegato come rimuovere il bloatware da Windows 11, potreste aver deciso di disinstallare tutte le app preinstallate nel sistema operativo di Microsoft. Prima di farlo, però, dovreste dare un'occhiata a questa guida sulla scansione dei documento con la webcam del PC, che fa uso proprio di un'app di sistema di Windows 11.

Ovviamente, l'app che vi servirà è la fotocamera di sistema di Windows 11, che troverete preinstallata in qualsiasi build del sistema, sia che si tratti di un laptop sia che possediate un desktop. Per scansionare dei documenti cartacei sul vostro PC, però, dovrete anche essere in possesso di una webcam esterna o di un laptop o tablet convertibile dotato di una fotocamera posteriore: se invece avete un portatile dotato di una semplice selfie-camera, questa guida non vi sarà di alcun aiuto.

Una volta verificato di possedere un dispositivo adatto, potete lanciare l'app Fotocamera di Windows. Nell'angolo in alto a destra dell'app troverete il pulsante "cambia fotocamera": premetelo e passerete alla vostra webcam esterna o alla fotocamera posteriore del vostro device. Fatto ciò, dovrete semplicemente posizionare il documento che volete scansionare su una superficie piatta e ben illuminata e sarete pronti a scattare.

Prima di farlo, premete il tasto "giù" della tastiera del vostro PC, oppure scorrete verso il basso tra le modalità della fotocamera finché non vedete l'immagine di un documento. Cliccando su quest'ultima, attiverete la modalità scansione dell'app Fotocamera di Windows 11. Allineate dunque il vostro documento alla webcam o alla fotocamera del PC e scattate: così facendo, otterrete una scansione in alta risoluzione del file.

L'immagine così ottenuta verrà salvata nel rullino della fotocamera di Windows, in formato jpg. Se volete, però, potete convertire l'immagine in un PDF tramite le app di sistema. Già che ci siete, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra guida alla scansione dei documenti su iPhone e iPad.