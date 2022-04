Come scansionare un QR Code? L'app necessaria potreste averla già!

I QR Code sono un vero e proprio prodigio della tecnica, l’evoluzione naturale dei codici a barre che tutti vediamo sulle scatole di qualsiasi prodotto. Abbiamo già visto come funziona un QR Code, ma c’è ancora una domanda a cui non abbiamo risposto: come si legge un QR Code? Cosa serve per effettuare una scansione?

Innanzitutto, riteniamo doveroso precisare già in apertura che il metodo che vedremo di seguito potrebbe non funzionare per tutti i QR Code in quanto alcuni codici necessitano di app più particolari: per esempio, nel caso del QR Code presente su WhatsApp Web è necessario utilizzare l’app di WhatsApp installata sul proprio smartphone.

Normalmente, però, è sufficiente affidarsi a un’applicazione che ormai è installata in via predefinita su tutti gli smartphone Android: si tratta di Google Lens, servizio nato nel 2017 in casa Big G per il riconoscimento di immagini e disponibile dal giugno 2018 come applicazione standalone sul Google Play Store e, dal dicembre 2018, anche sull’app Google per iOS. Non essendo installata su tutti gli smartphone del robottino verde, potrebbe essere necessario recarsi nel negozio di app Android e scaricarla.

Aprendo Google Lens verrete subito portati in una schermata che vi consentirà di utilizzare la fotocamera per inquadrare l’immagine di vostro interesse; in questo caso, proprio il codice QR. Una volta inquadrato a dovere entro i confini fissati dall’app, ecco che il sistema vi mostrerà una casella sopra il QR da premere affinché si apra il browser sul portale Web collegato al quadrato bianco-nero.

Il procedimento per i dispositivi di casa Apple è diverso e, a tale proposito, vi reindirizziamo alla nostra guida per scansionare i QR Code su iOS.