Come fare una scansione virus su Android? L'opzione integrata che non conoscete

Dopo avervi fornito alcuni consigli per scattare al meglio su smartphone, vale la pena tornare a fare riferimento alle curiosità relative al mondo Android. Infatti, potreste non sapere che quest'ultimo dispone di una soluzione antivirus integrata, che certamente risulta un po' "nascosta" ma che in realtà è accessibile a fronte di pochi tap.

Stiamo facendo riferimento al sistema di protezione Google Play Protect, che permette di mantenere al sicuro gli smartphone Android dalle principali minacce riscontrabili in ambito applicazioni. In ogni caso, quel che potrebbe interessarvi è avviare il Play Store, visto che, anche se potrebbe risultare "poco intuitivo", è all'interno di quest'ultimo che risulta integrato l'antivirus.

Più precisamente, una volta eseguito l'accesso al ben noto negozio digitale per le applicazioni, potreste voler premere innanzitutto sull'icona dell'account collocata in alto a destra, selezionando poi la voce "Play Protect". Vedrete dunque in questo modo che il sistema di protezione risulta già attivo, tanto che potreste trovare indicazioni relative alla più recente scansione eseguita in automatico.

Tuttavia, se volete procedere manualmente, vi basta semplicemente fare tap sul tasto "Analizza" collocato al centro, in modo da dare il via a una rapida scansione del sistema. Insomma, adesso sapete anche come utilizzare un antivirus su Android senza nemmeno dover scaricare applicazioni di terze parti.