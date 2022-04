Come hanno fatto gli scarafaggi a sopravvivere ad asteroide che fece estinguere dinosauri?

Come ben sappiamo, l’estinzione dei dinosauri fu causata da un meteorite dal diametro tra i 10 e i 14 chilometri, responsabile della formazione del cratere Chicxulub 66 milioni di anni fa. A tale catastrofico evento, tuttavia, riuscirono a sopravvivere alcuni uccelli...e tantissimi scarafaggi.

Come spiegatoci dal ricercatore Brian Lovett della West Virginia University, l’impatto del meteorite portò a una catena di effetti disastrosi sulla Terra: un enorme terremoto, eruzioni vulcaniche quasi dall’altra parte del mondo, e la conseguente morte di tre quarti delle piante e degli animali sulla Terra. Gli scarafaggi, però, sono riusciti a sopravvivere all’impatto con un semplice trucco: nascondendosi.

Con il loro corpo sottile e pressoché piatto, essi sono riusciti a scampare dalle temperature elevatissime semplicemente rifugiandosi in minuscole fessure del terreno; allo stesso modo, sono riusciti a sopravvivere al successivo crollo delle temperature dato dall’assenza di luce solare causata dalla polvere in quanto insetti onnivori, capaci di mangiare praticamente qualsiasi cosa pur di vivere. Le loro uova, poi, sono custodite nelle “ooteche”, rivestimenti protettivi duri e resistenti a minacce come inondazioni e siccità; di conseguenza, non va esclusa la loro sopravvivenza in seguito al tragico evento.

Poco più di un anno fa, tra l’altro, abbiamo risposto a una domanda simile: gli scarafaggi possono sopravvivere a una guerra nucleare?