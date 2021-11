Come si scarica il Super Green Pass? Manca poco all'entrata in vigore

Dopo avervi spiegato come si ottiene il Super Green Pass e chi ne ha diritto, continuiamo ad analizzare la nuova Carta Verde per il Covid-19 che entrerà in vigore il prossimo 6 Dicembre 2021. Oggi ci soffermiamo su un aspetto importante: come si scarica?

Nelle scorse settimane sono state tante le speculazioni sulle modalità per effettuare il download del Green Pass rafforzato, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato una FAQ del Governo Italiano.

Direttamente sul sito web ufficiale, infatti, il Governo Italiano sottolinea che coloro che posseggono già il green pass per vaccinazione o guarigione da Covid-19 non dovranno effettuare alcun nuovo download. Sostanzialmente, quindi, il QR Code sarà praticamente lo stesso e non dovrete fare altro che aprire l'app Io o Immuni per visualizzarlo: non sarà necessario eliminare quello che avete in galleria o su Apple Wallet (qui vi spieghiamo come inserire il Green Pass su Apple Pay), in quanto sarà direttamente l'applicazione VerificaC19 a riconoscere la validità.

Ricordiamo che il Super Green Pass sarà valido su tutto il territorio nazionale dal 6 Dicembre al 15 Gennaio 2022, anche in zona bianca, e permette di accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Da ieri 29 Novembre 2021 invece è attivo anche in zona gialla ed arancione.