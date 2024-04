Come si scarica Windows 11 legalmente e gratis: guida passo passo

L’ultima iterazione del colosso di Redmond, Windows 11, ha fatto il suo debutto a fine 2021. Dopo quasi tre anni, possiamo confermare che il lavoro compiuto da Microsoft tiene alto il nome del suo predecessore, Windows 10, senza sfigurare di fronte ad altri aggiornamenti che nel recente passato hanno regalato ben più di un grattacapo agli utenti.

Molti non sanno, tuttavia, che con l’ultimo major update, avvenuto appunto circa tre anni fa, Microsoft ha reso completamente gratuito il download e quindi l’installazione di Windows 11 sui dispositivi compatibili. In questa guida vi spieghiamo passo dopo passo quali sono i passaggi da compiere per aggiornare il vostro PC. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento di Windows 11 Microsoft ha introdotto una funzione apprezzatissima dagli utenti.

Come scaricare Windows 11 dal sistema operativo

Anzitutto, molto semplicemente, dovrete recarvi nelle Impostazioni di sistema di Windows e selezionare Windows Update. A quel punto, se nella porzione centrale della schermata comparirà la scritta che indica la disponibilità di Windows 11, potrete scaricarlo ed installarlo regolarmente. In alternativa all’aggiornamento forzato, potrete attendere la notifica di Windows, che vi informerà quando potrete effettuare l’update. Lo stesso potrà essere fatto con Windows 12, ancora ben lontano dalla sua uscita.

Come scaricare Windows 11 dal sito di Microsoft

Un’altra strada da percorrere è quella del download direttamente dalla pagina di Windows 11, affidandosi a Windows Assistant. O ancora accedere alla pagina download scegliendo l’opzione di creare un supporto di installazione. Infine, sempre dalla pagina di download, scegliere l’opzione per il download di un file ISO, che andrà copiato in un supporto di installazione avviabile come una chiavetta USB o un DVD o creando una macchina virtuale.

