Come si scaricano le app su Smart TV Samsung? Le differenze tra TV pre e post 2017

I TV che abbiamo in casa sono, ormai da tempo, connessi ad internet. Il marchio più popolare del mercato è senza dubbio Samsung, che propone un'ampia gamma di modelli. Ma come si fa per installare le applicazioni? In vostro soccorso arriva questa faq.

Partiamo con i TV prodotti prima del 2017. Se siete in possesso di un modello in questione, per installare un'applicazione basterà cliccare sul pulsante "Smart Hub" presente direttamente sul telecomando, quindi selezionare la voce "In primo piano" ed "Impostazioni". A questo punto basterà accedere all'area "Novità" e spostarvi con il telecomando sull'icona "Cerca": non dovrete fare altro che inserire il nome dell'app tramite la tastiera che vi comparirà e potrete installarla.

Se invece disponete di un TV prodotto dopo del 2017, il procedimento è altrettanto semplice ma cambia leggermente. Anche qui, dovrete premere sul tasto "Smart Hub" sul telecomando, quindi spostarvi in "Apps" e fare click sull'icona "Cerca". A questo punto vi basterà utilizzare la tastiera per cercare il nome dell'app, quindi selezionarla tra i risultati di ricerca e cliccare su "scarica".

Ovviamente, prima di procedere con il download dovrete collegare la TV ad internet e collegarla al vostro account Samsung. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata ai Samsung Account.