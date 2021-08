Come scaricare l'app di DAZN sul PC? Ecco come vedere la Serie A su computer

Mentre si parla di un imminente arrivo di un decoder di DAZN, sono in tanti gli italiani che hanno sfruttato la promozione (scaduta il 28 Luglio 2021) proposta dalla piattaforma di Perform che trasmetterà la Serie A. In vista del via del nuovo campionato, iniziano ad emergere le prime domande sui sistemi di visione.

In particolare, in molti stanno chiedendo come scaricare l'app di DAZN su PC. La risposta a questa domanda è molto semplice: se avete la necessità di vedere qualsiasi evento trasmesso da DAZN su computer, non dovrete scaricare alcuna applicazione: basterà collegarvi a DAZN.com dal vostro browser e quindi inserire i dati scelti al momento della sottoscrizione, ed il gioco è fatto.

DAZN è supportato da tutti i principali browser e permette di seguire sia gli eventi indiretta che le repliche. Sono disponibili anche funzioni per mettere in pausa durante le live.

Se siete alla ricerca di informazioni sui TV che supportano DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. L'applicazione per televisori, salvo rare eccezioni, può comunque essere scaricata direttamente dal Play Store di Google, in quanto compatibile con la maggior parte delle smart tv attualmente presenti sul mercato. In alternativa, è possibile affidarsi a dongle come la Fire TV Stick.