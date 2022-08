Come scaricare l'app DAZN su Sky Q? Requisiti e procedura

E’ ormai attiva da qualche giorno la nuova offerta di DAZN e Sky, che oltre al canale lineare ZONA DAZN include anche l’applicazione del servizio OTT direttamente in Sky Q. Ma come si fa per scaricarla e come funziona?

L’applicazione Sky Q è disponibile direttamente nel decoder della pay tv: basta entrare nella Home tramite il pulsante con la casetta presente sul telecomando di Sky Q e quindi tramite il menù di sinistra selezionare “App”. A questo punto basta cercare DAZN ed inserire le credenziali del proprio abbonamento. Sky evidenzia che, come le altre app, anche quella di DAZN supporta i comandi vocali e per questo basta pronunciare al telecomando il comando “apri DAZN” ed il gioco è fatto.

Per accedere all’app DAZN su Sky Q è comunque necessario utilizzare le credenziali dell’account DAZN, che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine deve essere pagato a parte. Gli utenti possono scegliere anche di sottoscrivere l’opzione per accedere a ZONA DAZN pagando un sovrapprezzo di 5 Euro che si va ad aggiungere ai 29,99 o 39,99 Euro di DAZN, a seconda dell’abbonamento scelto.

Per tutti i dettagli sui costi di DAZN su Sky, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato in cui sono disponibili tutte le informazioni del caso.