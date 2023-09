Come scaricare un'e-mail in formato PDF? Non è difficile con Gmail

Dopo aver scoperto come cancellare le mail indesiderate su Gmail, ecco un'altra breve guida che potrebbe risultare veramente utilissima per tutti gli utenti del servizio di posta elettronica di Google. Oggi vi spieghiamo come salvare una mail di Gmail in formato PDF sul vostro PC.

Ovviamente, salvare le mail di Gmail in PDF può risultare particolarmente utile per diversi motivi. In primo luogo, per esempio, i messaggi salvati sul PC o sullo smartphone possono essere letti anche senza connessione a internet e possono facilmente essere stampati. Inoltre, potreste voler conservare in un'apposita cartella alcune mail particolarmente importanti, come quelle con le ricevute degli acquisti online, delle prenotazioni sul web e di altri documenti ufficiali.

Dunque, per scaricare una mail sul vostro smartphone iOS o sul vostro iPad dovrete semplicemente aprire l'app di Gmail e cercare il messaggio che volete salvare sul vostro device. In alto a destra, troverete un menu con tre puntini. Cliccatelo e, successivamente, cliccate su "Stampa" o "Stampa Tutto". Fatto ciò, tenete premuto con due dita sull'anteprima di stampa e poi muovete le dita in diagonale verso l'esterno.

A questo punto, si aprirà il classico menù di condivisione dei file di iOS e iPadOS. Qui, vi basterà semplicemente toccare "Salva in File" e avrete scaricato il messaggio in formato PDF. Semplicissimo, no? Per accedere nuovamente al documento, vi basterà aprire l'app File e recarvi nella cartella dei download del vostro device.

Su Android, il procedimento è ancora più semplice: sempre dall'interfaccia di stampa, aprite il menu a tendina delle stampanti e selezionate "Salva come PDF", che solitamente è l'ultima opzione tra le stampanti disponibili. Anche in questo caso, il documento verrà salvato nella cartella download dello smartphone.

Infine, su PC, Mac e Chromebook, la procedura è del tutto analoga: aprite la web app di Gmail e cliccate sul messaggio che volete salvare in PDF. Poi andate su "Stampa" e, nell'anteprima di stampa, cliccate sulla destinazione "Salva come PDF". Ancora una volta, il documento verrà memorizzato nella cartella dei download del vostro dispositivo.