Come scaricare il Green Pass anche senza aver ricevuto il codice?

Le nuove norme sul Green Pass introdotte ieri dal Governo ed in vigore dal prossimo 6 Agosto rendono ancora più importante la Certificazione Verde per il Covid-19. Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che pur avendo effettuato la vaccinazione da tempo, lamentano la mancata ricezione dell'AUTHCODE per generare il QR Code. Come fare, quindi?

Se avete effettuato una o due dosi del vaccino, siete guariti dal Covid-19 o avete un tampone negativo nelle ultime ore, ed il Ministero della Salute ancora non vi ha inviato l'AUTHCODE per scaricare il Green Pass, le opzioni sono diverse.

Quella che sentiamo di consigliare è di utilizzare l'app Io della Pubblica Amministrazione. Accedendo con le credenziali SPID all'app disponibile per iOS ed Android, infatti, sarà possibile visualizzare nella prima schermata il Green Pass generato in automatico al momento della prestazione sanitaria. Questa soluzione si è dimostrata efficace in vari casi, dal momento che potrebbero verificarsi problemi con la mail del Ministero della Salute.

Se non disponete dello SPID, invece, potete scaricare il Green Pass direttamente in farmacia o dal medico di base. Vi basterà presentarvi con la vostra Tessera Sanitaria ed il medico provvederà a stamparlo. Chiaramente potrebbe essere meno comodo rispetto al download sullo smartphone, ma se siete in partenza per le vacanze e cercate una soluzione last minute, questa è l'ideale.