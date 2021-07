Come scaricare il Green Pass? Ecco i vari sistemi disponibili

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come recuperare l'AUTHCODE per il Green Pass in caso di smarrimento ed oggi, sempre parlando della certificazione verde che a giorni potrebbe essere rimodulata e per cui sembra previsto un utilizzo più intensivo a causa del diffondersi della variante Delta.

Per scaricare il Green Pass dovrete essere muniti di uno dei codici forniti al momento della prestazione sanitaria (vaccino, tampone, guarigione). Il primo sistema per effettuare il download è rappresentato dalla pagina dedicata presente sul sito ufficiale: qui vi basterà inserire il numero di tessera sanitaria o del documento di riconoscimento fornito al momento del tampone o della certificazione di guarigione. In alternativa, sempre attraverso il sito web del Certificato, si può accedere anche con lo SPID o CIE per trovarsi direttamente alla pagina dedicata e quindi effettuare il download.

Alternativamente, è disponibile anche il sistema di richiesta del Green Pass tramite Immuni, ma il metodo più semplice è rappresentato dal download tramite l'app Io della pubblica amministrazione.

Prossimamente, inoltre, il Green Pass sarà anche disponibile dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, ma almeno al momento in cui stiamo scrivendo non è ancora stata attivata l'opzione.

Anche le farmacie ed i medici di base possono stampare il Green Pass: basta semplicemente utilizzare la Tessera Sanitaria.

Se si effettua il download in formato digitale, il Green Pass può anche essere conservato sul cellulare.