Come scaricare il Green Pass con lo SPID o Carta D'Identità Elettronica?

Ci siamo: mancano solo tre giorni all'entrata in vigore delle nuove norme sul Green Pass, che porteranno all'obbligatorietà a munirsi della Certificazione Verde per accedere ad una serie di attività come ristoranti al chiuso e concerti. Continuiamo quindi ad accompagnarvi verso il download.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra guida al Green Pass, è possibile utilizzare lo SPID per effettuare il download della propria certificazione verde o in alternativa la Carta d'Identità Elettronica.

I sistemi sono due: o vi collegate sulla pagina dedicata direttamente sul sito web del Green Pass, o in alternativa vi affidate all'app Io della Pubblica Amministrazione.

Una volta effettuato il login con SPID o CIE, vi troverete di fronte al Green Pass con tanto di QR Code (che, ricordiamo, è meglio non pubblicare sui social in quanto esponete i vostri dati personali a sconsciuti).

Come dicevamo in precedenza, si tratta del sistema più semplice per ottenere la Certificazione, a patto però di aver completato il ciclo vaccinale, ottenuto una dose, essere guariti dal Covid-19 o di sottoporsi a tampone molecolare in uno degli studi accreditati.

Nella giornata di ieri è anche stato lanciato il nuovo sistema per recuperare l'AUTHCODE del Green Pass in caso di smarrimento o mancato arrivo da parte del sistema centrale.