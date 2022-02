Come scaricare il Green Pass dopo la terza dose di vaccino?

La platea di italiani che ha ricevuto anche la terza dose di vaccino anti-Covid19 è in continua crescita e con essa anche gli italiani che sono muniti del nuovo Green Pass che viene dato solo a coloro che hanno ricevuto il booster. Ma come scaricarlo?

I sistemi sono quelli classici, così come le tempistiche.

Il Super Green Pass viene inviato a coloro che hanno ricevuto la terza dose nelle 24 ore successive alla somministrazione: gli italiani riceveranno un SMS con l'Authcode o una mail all'indirizzo email associato al momento della prenotazione del vaccino, o in alternativa una notifica direttamente sull'app Io.

Di recente il Governo ha introdotto anche un'importante novità: chi ha fatto la terza dose di vaccino riceverà un Green Pass illimitato e senza alcuna data di scadenza, così come coloro che sono guariti dal Covid-19 ed hanno fatto due dosi di vaccino.

Per quanto riguarda i sistemi di download, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come scaricare il Green Pass: la procedura è la stessa e può essere completata nel giro di pochi minuti. Rispetto alla fase iniziale, inoltre, il Governo ha anche predisposto un sistema per effettuare il recupero dell'AUTHCODE del Green Pass rapidamente.

Ricordiamo che, analogamente a quanto avviene per gli altri Green Pass, anche il Super Green Pass può essere aggiunto ad Apple Wallet.