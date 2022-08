Come scaricare immagini da Google Documenti? Ecco il trucco

Mentre il sistema di creazione e modifica di documenti di Mountain View si arricchisce di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di ricevere notifiche per modifiche su Google Documenti, torniamo a rispondere a qualche dubbio.

La domanda di oggi riguarda la possibilità di scaricare immagini dai documenti sulla piattaforma. Per farlo, esistono tre metodi tutt'altro che scontati ma comunque non temete poiché sono davvero alla portata di tutti.

Il primo metodo consiste nel download del documento come file HTML. Per farlo, aprite il documento con Google Documenti, andate su File, poi Scarica, poi Pagina Web (.html, compressa in formato zip).

A questo punto, verrà scaricato un archivio contenente il documento. Decomprimetelo e nella cartella creata troverete la sottocartella images. Qui, troverete tutte le immagini contenute all'interno del documento.

Il secondo approccio prevede l'utilizzo della funzione di pubblicazione. Per farlo, una volta nel documento selezionate File, poi Condividi e infine Pubblica sul web.

Verrà generato un link. Apritelo e il vostro documento sarà accessibile come pagina sulla rete. Da qui, potrete tranquillamente utilizzare il comando Salva immagine con nome.

In ultima battuta, potete avvalervi dello strumento di annotazione proprietario di Google, vale a dire l'ottimo Keep. Aprite il documento con Google Documenti, tasto destro sull'immagine, Visualizza ulteriori azioni e, infine, Salva in Keep. Lo troverete salvato nella vostra collezione di annotazioni insieme a tutte le altre.



