Come scaricare iOS 14.5 beta? La procedura per provare il prossimo aggiornamento

iOS 14.5 è uno degli aggiornamenti maggiormente attesi dagli utenti Apple, in quanto introduce un’ampia gamma di novità tra cui la possibilità di utilizzare il Face ID anche con la mascherina. Inizialmente si era parlato di un lancio previsto ad inizio Primavera, ma come abbiamo avuto modo di vedere ancora non si è concretizzato.

Come installare quindi la beta? Ve lo spieghiamo noi.

Apple permette di partecipare sia al programma di beta riservato agli sviluppatori che quello pubblico aperto a tutti gli utenti curiosi di testare l’OS. Nel momento in cui stiamo scrivendo siamo alla sesta beta di iOS 14.5, che può essere scaricata gratuitamente seguendo pochi passi.

Tutto ciò che dovrete fare sarà collegarvi, dal vostro iPad o iPhone, a questo indirizzo: sarà richiesto l’inserimento dei dati dell’Apple ID. Inseriteli per continuare.

Una notifica chiederà di confermare l’installazione di un profilo di configurazione che verrà scaricato ed installato direttamente nelle impostazioni del dispositivo. A questo punto potete collegarvi ad una rete WiFI e nel tab “Aggiornamento Software”, presente nell’applicazione “Impostazioni” sotto “Generali” vedrete la disponibilità dell’aggiornamento iOS 14.5 beta 6: effettuate il download e completate la procedura d’installazione come se fosse un normale update ricevuto via OTA.

Il dispositivo si riavvierà ed a procedura terminata avrete a disposizione il nuovo iOS 14.5 con le relative novità.

Apple come sempre consiglia l’installazione dei software beta solo su dispositivi secondari, dal momento che potrebbero essere presenti ancora bug.

Su iPhone 11 iOS 14.5 introduce anche la ricalibrazione della batteria.