Come scaricare la lista dei contenuti visualizzati su Netflix? C'è anche il file Excel

Non tutti sanno che Netflix include una funzione (sconosciuta ai molti) che permette di visualizzare e scaricare la lista integrale dei contenuti visualizzati sulla piattaforma. Si tratta di un sistema che può essere utile per ricordarsi cosa si è visto e cosa no, ma come si fa per effettuare il download?

Partiamo col dire che la procedura in questione deve essere completata da browser web. Ciò vuol dire che l'applicazione non consente di completarla.

Ciò che dovete fare è accedere alla pagina account di Netflix e quindi sotto alla sezione "profili e filtro famiglia" scegliere quello per cui si vuole effettuare il download, cliccando sulla freccia verso il basso presente alla destra.

A questo punto, dal menù dovete cliccare sul tasto "visualizza" a fianco di "attività di visone contenuti". Verrete reindirizzati alla pagina di attività con la lista di ciò che avete visto nelle ultime giornate con tanto di data.

La cosa interessante è che la lista integrale può essere anche scaricata, cliccando sul link in basso a destra "scarica tutti". Netflix genererà un file CSV di Excel che se scaricato vi permetterà di avere sul computer la cronologia integrale di visione da quando avete aperto il vostro account a quando avete completato il download del file.