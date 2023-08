Come scaricare le mappe offline da Google Maps? È semplice

Sebbene la connettività dati sia ormai presente ovunque, prima di mettersi in viaggio è comunque buona abitudine salvare le mappe in quanto espone a meno pericoli di restare senza navigazione. E mentre Apple con il nuovo iOS 17 introdurrà l’opzione di salvare la mappe offline anche in Apple Maps, Google Maps offre questo sistema da tempo.

Salvare le mappe di Google Maps per consultarle da offline è molto semplice: ciò che bisogna fare è aprire Google Maps e quindi cercare l’area che si desidera salvare. A questo punto su Android basta cliccare sul pulsante indietro o su iOS su quello a con la croce in alto a destra: in questo modo si cancellerà la ricerca ma si lascerà l’area attiva sullo schermo. Successivamente, si deve fare tap sull’immagine del profilo Google in alto a destra e selezionare “Mappe Offline”.

Nel pannello sarà data la possibilità di selezionare la mappa da salvare e quindi procedere con il download: Google Maps permetterà di disegnare un’area intorno alla posizione cercato (che si può ingrandire o ridurre) per procedere con il download. Facendo tap su “Scarica”, Google Maps procederà con il download della mappa che a questo punto avrete a disposizione anche se vi trovate in zone in cui la connessione non è affidabile.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento contenente tre funzioni di Google Maps che potreste non aver mai utilizzato.