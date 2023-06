Come si fa a scaricare un Reel da Instagram? Tutto sulla novità

Da quando ha aperto ai video brevi, di fatto, Instagram si è avvicinato a TikTok in maniera abbastanza inequivocabile: non stupisce affatto, in tal senso, che anche il social di Meta abbia abbracciato una feature piuttosto utile della controparte asiatica.

Ad annunciarlo è stato proprio Adam Mosseri, capo dell'azienda: Instagram consentirà di scaricare i Reel, e così è stato.

Dopo avervi raccontato la novità, è arrivato anche il momento di scoprire come funziona, anche se per il momento sembra essere stata distribuita solo negli USA. Scaricare i Reel non potrebbe essere più semplice e vi serve solo l'app di Instagram. Apritela e scorrete fino al Reel che volete salvare. Ora non dovrete fare altro che premere l'icona di condivisione, ovvero la lettera a forma di aeroplanino e scorrere tra le icone che appariranno nella parte bassa della tendina, quindi sotto all'elenco dei contatti. Accanto a "Aggiungi alla storia" e "Condividi", se la vostra app è già compatibile dovreste trovare anche l'icona "Download", altrimenti dovrete pazientare ancora un po'.

Se presente, vi basterà premerlo per avviare il download del video in versione integrale ma, come accade per TikTok, anche su Instagram verrà impresso un watermark con il logo del social in sovrimpressione.

Anche l'audio potrebbe non essere scaricato, a seconda di eventuali limitazioni sui diritti d'autore.

