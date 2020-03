Come scaricare serie tv, cartoni animati ed film da Disney+

E' il grande giorno del debutto di Disney+ in Italia, e continuiamo a scoprire le funzionalità presenti nell'applicazione del nuovo servizio di streaming della casa di Mickey Mouse. In questa guida ci soffermiamo sul download dei contenuti.

Come si scaricano i contenuti da Disney+

Il procedimento per effettuare il download di serie tv, film e cartoni animati da Disney+ è simile a quello di Netflix. I passaggi sono pochi e, grazie all'interfaccia grafica molto intuitiva e non macchinosa, non c'è bisogno di molto tempo per scoprirli:

Aprire l'applicazione; Cercare la serie tv che si desidera scaricare; Nella nuova finestra, a fianco di ogni puntata è presente l'icona con la freccia verso giù: basta cliccare su di essa ed il download partirà in automatico.

Se invece intendete scaricare una stagione per intero, non dovrete fare altro che fare uno swipe verso l'alto e sotto alla descrizione, nei pressi dei pulsanti Episodi, Consigliati, Extra e Dettagli, fare tap sempre sull'icona con la freccia che va verso il basso. In questo modo l'app vi chiederà se intendete scaricare tutti gli episodi.

Per i film il procedimento è ancora più breve, perchè quando si apre la scheda della pellicola a fianco del tasto "+" per inserirla nella lista dei contenuti da guardare è presente il tasto che permette di far partire il download.