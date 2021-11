Come scaricare serie tv, film e programmi tv da Sky Go?

E' di qualche giorno fa la notizia della rivoluzione targata Sky Go: la pay tv ha infatti reso disponibili in maniera gratuita per tutti gli abbonati tutte le opzioni che in precedenza erano riservate a coloro che disponevano di Sky Go Plus.

Tra queste, troviamo anche la funzione "Download & Play" che, come suggerisce il nome, permette di scaricare un determinato contenuto per poi vederlo offline quando non si ha connessione. Si tratta di una feature particolarmente utile durante i viaggi, soprattutto aerei.

Ma come si fa per scaricare serie tv, film e programmi tv da Sky Go?

Innanzitutto, precisiamo che il download è consentito solo per i contenuti compresi nel proprio abbonamento: se ad esempio posseggo solo il pacchetto Sport, oltre a Sky TV, non posso scaricare i film in quanto sono inclusi nell'abbonamento Cinema.

Detto ciò, vi basterà semplicemente aprire l'applicazione per iOS ed Android, spostarvi su "On Demand" e quindi selezionare l'area tematica: se ad esempio si sceglie serie TV, vi si aprirà davanti un catalogo diviso in varie sezioni. Una volta scelta serie tv, stagione e fatto click sul nome dell'episodio, vi si aprirà una nuova scheda dove è presente il pulsante "Download". Fateci tap su ed il gioco è fatto.