Come scaricare la Tessera Sanitaria online? Bastano pochi click

Il Ministero del'Economia e Finanze, con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato, ha da tempo messo a disposizione una nuova applicazione web dedicata ai cittadini che permette di scaricare in PDF e stampare una copia della propria tessera sanitaria. Ma come funziona?

Partiamo col dire che questo servizio è a disposizione esclusivamente per coloro che hanno la data di scadenza della Tessera Sanitaria dal 2020 in poi.

Per accedere al tool basta collegarsi all'area riservata al cittadino e quindi effettuare il login tramite Tessera Sanitaria o Carta Nazionale Servizio, le credenziali Fisconline o con lo SPID. Una volta entrati nell'hub, in cui in alto a destra è visualizzato il codice fiscale ed a sinistra sotto il proprio nome la regione di assistenza, basterà cliccare su "Stampa Tessera Sanitaria".

A questo punto, se la propria tessera sanitaria è in corso di validità, si potrà effettuare il download in PDF per tenerla sullo smartphone o stamparla: nella tabella sarà necessario cliccare sul pulsante blu a destra.

Il sistema provvederà a generare un file PDF con la copia provvisoria della tessera sanitaria, in cui viene mostrato il fronte e retro di quella originale con relative informazioni sulla data in cui è stata prodotta. Ovviamente, se avete smarrito la Tessera Sanitaria vi rimandiamo al nostro approfondimento che vi spiega come richiederla.