Come scaricare la Tessera Sanitaria con SPID da casa?

Dopo aver spiegato come avere la Tessera Sanitaria sul cellulare, torniamo a discutere dei sistemi che permettono di recuperare, direttamente da casa, i dati della propria Tessera Sanitaria o Carta Regionale dei Servizi.

Come noto, il servizio della Ragioneria Generale dello Stato consente in pochi click di recuperare il numero identificativo della Tessera Sanitaria e del Codice Fiscale, il che è particolarmente utile soprattutto se si tiene in considerazione che quest'ultima è fondamentale per effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid.

Anche il Sistema Tessera Sanitaria, analogamente agli altri servizi della Pubblica Amministrazione, consente di effettuare il login con lo SPID e questo accesso permette appunto di effettuare il PDF con la fotocopia fronte retro della Tessera.

Ciò che dovete fare è semplicemente collegarvi al portale del Sistema Tessera Sanitaria, quindi cliccare su "area riservata" e poi su "cittadini".

A questo punto vi troverete di fronte a due opzioni: l'accesso con TS/CNS e quello con SPID. Cliccate su "Entra con SPID" e selezionate il vostro Identity Provider: una volta completato il login, vi troverete nella vostra area riservata dov'è presente la funzione di stampa che come suggerisce il nome "permette di scaricare in formato PDF e stampare la copia della propria tessera sanitaria, se questa ha una scadenza nell'anno 2020 o negli anni successivi". Cliccate su "stampa tessera sanitaria" ed il gioco è fatto.