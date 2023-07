Come scaricare un video di Facebook sul computer? Alcune possibilità

Con il passare dei mesi, Facebook ha dato sempre più importanza ai video caricati dagli utenti. Tuttavia, a differenza di quanto fa TikTok, non consente di effettuare il download dei video. Se si clicca su “Salva video” accanto ad un filmato presente sul sito, infatti, la clip sarà salvata direttamente in un elenco.

Tuttavia, non mancano i sistemi che permettono di effettuare il download dei filmati da Facebook e come indicato dai colleghi di MSPowerUser sul web sono disponibili tantissimi tool che permettono di scaricare le clip: stiamo parando di 4K VIdeo Download, Video Downloadhelper ed FBDown: ciò che bisogna fare è semplicemente inserire in un apposito campo il link del filmato e quindi seguire la procedura.

In alcuni casi, per scaricare i filmati alla risoluzione più alta è necessario pagare un abbonamento. La maggior parte dei tool di questo tipo consente di scaricarli solo su computer, in quanto la procedura da smartphone è ben più complessa. Il consiglio è ovviamente di affidarvi esclusivamente siti web affidabili in quantogli hacker sono soliti sfruttare questi sistemi per diffondere malware.