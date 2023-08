Come scaricare un video da Twitter-X? Sì può, ma non è per tutti

Ora che il salto da Twitter a X è quasi completo, il social network di Elon Musk si popola di una serie di nuove funzioni, alcune delle quali sono state lanciate in sordina dalla piattaforma. Per esempio, in pochi potrebbero sapere che ora è possibile scaricare i video direttamente da Twitter-X: ecco come fare!

Come annunciato da Elon Musk con un post su X, tutti gli iscritti a X Premium possono ora scaricare video dalla piattaforma social di San Francisco. Se avete un account "base", dunque, non potrete accedere alla feature. Se invece non sapete cosa sia X Premium, quest'ultimo non è altro che una revisione dell'abbonamento a Twitter Blue, il cui nome è stato opportunamente modificato con il cambio di denominazione da Twitter a X.

Ci sono però un paio di criteri che devono essere soddisfatti per poter scaricare video da Twitter-X. Il primo è che il creatore del contenuto deve aver autorizzato il suo download e la sua riproduzione da parte di utenti terzi. Se avete un account X Premium e non riuscite a scaricare un video, insomma, la persona che lo ha pubblicato potrebbe averne impedito il download.

In secondo luogo, i video possono essere scaricati solo da Twitter web, ovvero dalla versione per browser dell'applicazione. Non è dunque possibile effettuare il download dei contenuti dall'app mobile, né per iOS né tantomeno per Android, almeno per ora.

Per scaricare un video da Twitter dovrete anzitutto aprirlo a schermo intero. Nell'angolo in alto a destra sullo schermo troverete l'icona "(...)": cliccandoci sopra, si aprirà un sotto-menu a partire dal quale potrete facilmente trovare l'opzione "scarica" ed effettuare il download del video sul vostro PC. La funzione è comunque in arrivo anche sui dispositivi mobili: l'ex-CEO di Twitter ha infatti confermato che basterà tenere premuto su un video dall'app del social network per scaricarlo nella galleria del proprio smartphone.