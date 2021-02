Come faccio a scaricare WhatsApp senza Play Store?

Avete comprato uno smartphone Android non provvisto del Google Play Store di Google e volete installare Whatsapp, come fare? E' indubbio che molti si sono trovati di fronte a questo quesito, dal momento che l'applicazione di Facebook è una delle più importanti ed utilizzate. Le alternative ci sono, ma occhio alle fonti!

Partiamo da un presupposto: per portare a termine la procedura di cui vi parleremo in questa FAQ dovete innanzitutto abilitare l'installazione dei file APK da fonti sconosciute nelle impostazioni di sicurezza del vostro smartphone. Solo così il sistema operativo riconoscerà il file come genuino e non bloccherà l'installazione.

Fatto questo, le alternative sono due: o affidarsi ad uno store di terze parti, o al file di Whatsapp.

Se volete percorrere la prima strada, il nostro consiglio è di installare APKMirror attraverso il sito web ufficiale, dal momento che si tratta di uno degli store di terze parti più affidabili del mercato. Basta cercare semplicemente "Whatsapp" ed installare l'ultima versione di "Whatsapp Messenger" (non Business o Beta).

In alternativa, potete scaricare l'ultima versione di Whatsapp per Android dal sito web dell'app. Il download deve essere effettuato direttamente dal browser: vi basterà aprire il file scaricato e quindi potrete godervi Whatsapp.

Attenzione ai requisiti minimi: Whatsapp è compatibile con Android 4.0.3 e versioni successive.