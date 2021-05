Come scaricare Word gratis sul PC? Procedura e possibili alternative

Dopo avervi spiegato come scaricare Office gratis su PC, ci soffermiamo su quello che è senza dubbio il software per la produttività più utilizzato al mondo: Word. E’ innegabile che in molti quotidianamente si chiedano come fare per scaricare Word gratis su PC. Oggi vi spieghiamo come fare, proponendovi anche qualche alternativa.

Il nostro consiglio primario è di affidarvi, ancora una volta, ad Office Online: potete collegarvi alla pagina relativa a Word Online per accedere alla versione online del software per la videoscrittura. In alternativa, potete rifarvi alla guida linkata poco sopra e scaricare la demo di Office 365: anche questa è totalmente gratuita ma ha una scadenza e dopo un mese richiede un acquisto o l’installazione.

Tra le alternative free ed open source di Office, citiamo ancora una volta OpenOffice, che è disponibile per Windows e Mac ed include anche un software simile a Word che supporta gli stessi formati .doc e .docx sia in lettura che scrittura. Un’altra alternativa è LibreOffice anch’essa gratis al 100%.

Per quanto riguarda Mac, invece, il nostro consiglio se non avete intenzione di affidarvi ad Office di Microsoft, potete utilizzare direttamente Numbers, Pages e Keynote che sono già preinstallati sui vostri MacBook ed iMac ed offrono fondamentalmente le stesse funzioni della controparte di Microsoft.