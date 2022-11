Come scatenarsi sulla pista da ballo? Con le frequenze che... 'non esistono'

Nonostante i movimenti delle scimmie possano spiegare com’è nata la danza nell’uomo, ancora abbiamo molto da imparare. Ad esempio sapresti dire qual è il trucco per far scatenare tutti su una pista da ballo? A quanto pare la musica a basse frequenze, risulta irresistibile per chiunque.

Per quanto possa sembrare assurdo, uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology ci spiega come sia possibile. È stato condotto un esperimento dai ricercatori della McMaster University in Canada, coordinato dal neuroscienziato e batterista Daniel Cameron in occasione di un concetto di musica elettronica. Ecco che diviene ancora più facile risparmaire sulla boletta

Questo si è svolto presso il McMaster LIVELab, teatro dotato di un allestimento altamente specifico per esperimenti scientifici, compresi strumenti per la cattura del movimento in 3D. Si tratta di un sistema audio dotato di particolari altoparlanti, in grado di riprodurre frequenze ultra basse non udibili dall'orecchio umano.

Ai partecipanti è stata quindi fatta indossare una fascia sulla testa, allo scopo di monitorare i movimenti del corpo. È stato inoltre fatto compilare prima e dopo il concerto, un questionario atto a verificare che le frequenze ultra basse non fossero state realmente udite.

L'intero spettacolo ha avuto una durata complessiva di 45 minuti, nella quale il team di ricercatori ha acceso e spento gli altoparlanti per le frequenze ultra basse ogni due minuti. Dai risultati è emerso chiaramente che la quantità di movimenti registrati aumentava del 12% all'accensione degli altoparlanti.

Gli autori dello studio non hanno ancora ben chiaro quale sia il meccanismo fisiologico alla base di tale fenomeno , tuttavia l'ipotesi principale è che il cervello percepisca tali frequenze sia attraverso i recettori tattili, che mediante il sistema vestibolare dell'orecchio interno.

A quanto pare questa nuova scoperta, tra le varie cose, potrebbe ad esempio tornare utile per risparmiare sulla bolletta elettrica ballando, innovativo metodo utilizzato in un famoso locale di Glasgow in Scozia.