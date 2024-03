Come scatta Xiaomi 14? Finalmente si vedono i frutti della collaborazione con Leica

Nella nostra recensione di Xiaomi 14 ci siamo a lungo soffermati sul comparto fotografico. Finalmente, infatti, la collaborazione con Leica sta dando i propri frutti e non si limita solo al logo posto sulla scocca posteriore, ma anche ad una serie di sensori che mostrano i muscoli.

La lente principale è composta da un sensore Light Fusion 900 da 50 megapixel con apertura f/1.63 appositamente progettata per questo smartphone con focale equivalente a 23mm e con stabilizzazione ottica. Ad accompagnarla c’è un teleobiettivo da 50 megapixel con apertura f/2.0 anch’esso con stabilizzazione ottica e con focale equivalente a 75mm con zoom ottico 3.2x ed un chip ultragrandangolare da 50 megapixel con apertura f/2.2.

In questo nostro video speciale, ci soffermiamo ancora una volta su questo aspetto dello smartphone di Xiaomi, mostrando “in diretta” come scatta e gira video. I risultati non possono che essere soddisfacenti.